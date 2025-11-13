Ströer SE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ströer SE stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,620 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 491,5 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 495,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at