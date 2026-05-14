Stroeer SE präsentierte Quartalsergebnisse

Stroeer SE stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Stroeer SE im vergangenen Quartal 579,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stroeer SE 500,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at