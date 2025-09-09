09.09.2025 20:54:38

Stromnetz Berlin: Noch rund 25.000 Haushalte ohne Strom

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem großen Stromausfall im Südosten Berlins haben weitere Haushalte wieder Strom. Derzeit seien rund 25.000 Haushalte noch vom Stromausfall betroffen, sagte Erik Landeck, Geschäftsführer von Stromnetz Berlin, in einer RBB-Sondersendung. Zu Beginn des Stromausfalls waren fast 50.000 Stromnetz-Kunden betroffen. Durch Umleitungen seien unterdessen Tausende Haushalte wieder angeschlossen worden.

Um auch die weiteren 25.000 Haushalte wieder mit Strom versorgen zu können, seien Reparaturen nötig. Dazu müssten unter anderem die Straße am betroffenen Strommast aufgegraben und auf einer längeren Strecke Stromkabel freigelegt werden.

"Wir werden die ganze Nacht durcharbeiten, um die Baugruben herzustellen", sagte Landeck. Am Mittwoch sollen dann die Kabelarbeiten beginnen. "Wir gehen davon aus, dass im Laufe des Donnerstags, Donnerstagabend die Stromversorgung wieder hergestellt ist."

Grund für den Stromausfall ist ein Brandanschlag auf Strommasten und Kabel. Die Polizei prüft ein Bekennerschreiben mutmaßlicher Linksextremisten./nif/DP/nas

