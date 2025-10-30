Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
|
30.10.2025 21:24:12
Stryker Corp. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Stryker Corp. (SYK) revealed earnings for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $859 million, or $2.22 per share. This compares with $834 million, or $2.16 per share, last year.
Excluding items, Stryker Corp. reported adjusted earnings of $1.233 billion or $3.19 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $3.13 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 10.2% to $6.057 billion from $5.494 billion last year.
Stryker Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $859 Mln. vs. $834 Mln. last year. -EPS: $2.22 vs. $2.16 last year. -Revenue: $6.057 Bln vs. $5.494 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $13.50 to $13.60
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stryker Corp.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Stryker legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stryker-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.25
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stryker von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Stryker präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stryker-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.10.25