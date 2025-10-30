Stryker Aktie

WKN: 864952 / ISIN: US8636671013

30.10.2025 21:24:12

Stryker Corp. Q3 Profit Increases, Beats Estimates

(RTTNews) - Stryker Corp. (SYK) revealed earnings for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.

The company's earnings came in at $859 million, or $2.22 per share. This compares with $834 million, or $2.16 per share, last year.

Excluding items, Stryker Corp. reported adjusted earnings of $1.233 billion or $3.19 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $3.13 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 10.2% to $6.057 billion from $5.494 billion last year.

Stryker Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $859 Mln. vs. $834 Mln. last year. -EPS: $2.22 vs. $2.16 last year. -Revenue: $6.057 Bln vs. $5.494 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $13.50 to $13.60

