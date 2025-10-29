Ausblick: Stryker legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stryker wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

25 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,13 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 44,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,16 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 23 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,02 Prozent auf 6,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Stryker noch 5,49 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,49 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,76 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 25,00 Milliarden USD, gegenüber 22,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at