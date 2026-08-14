StubHub A legte Quartalsergebnis vor

StubHub A hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 573,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 430,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at