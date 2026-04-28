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28.04.2026 06:31:29
SUGIMOTO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SUGIMOTO gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 42,00 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SUGIMOTO 16,68 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,33 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,35 Milliarden JPY eingefahren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 117,29 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 98,18 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat SUGIMOTO im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48,61 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 49,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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