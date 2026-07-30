SUGIMOTO legte Quartalsergebnis vor

SUGIMOTO gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,98 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,22 JPY je Aktie erzielt worden.

SUGIMOTO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,13 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at