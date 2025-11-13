|
SUMCO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SUMCO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 671,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SUMCO 659,3 Millionen USD umgesetzt.
