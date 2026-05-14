SUMCO legte Quartalsergebnis vor

SUMCO ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SUMCO die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -24,22 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SUMCO ein EPS von 8,71 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at