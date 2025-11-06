SUMITOMO CHEMICAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SUMITOMO CHEMICAL hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,92 USD. Im letzten Jahr hatte SUMITOMO CHEMICAL einen Gewinn von -0,630 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat SUMITOMO CHEMICAL mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,45 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at