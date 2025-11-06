Sumitomo Chemical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sumitomo Chemical hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Sumitomo Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,02 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -18,900 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,53 Prozent auf 569,25 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 629,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at