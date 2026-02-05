SUMITOMO präsentierte Quartalsergebnisse

SUMITOMO hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SUMITOMO noch ein Gewinn pro Aktie von 0,880 USD in den Büchern gestanden.

SUMITOMO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,98 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at