09.02.2026 06:31:29
Sumitomo Realty Development legte Quartalsergebnis vor
Sumitomo Realty Development präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,60 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
