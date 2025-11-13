|
13.11.2025 06:31:28
Sumitomo Seika Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sumitomo Seika Chemicals hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 170,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Seika Chemicals 60,71 JPY je Aktie verdient.
Sumitomo Seika Chemicals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
