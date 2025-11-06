Sun Messe vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sun Messe hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Sun Messe vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,12 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,560 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,69 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,70 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at