Sun Messe vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sun Messe hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Sun Messe vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,12 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,560 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,69 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,70 Milliarden JPY ausgewiesen.

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX verhalten -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während auch der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
