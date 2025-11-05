Sun Pharmaceutical Aktie

Sun Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGWC / ISIN: INE044A01036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 16:38:50

Sun Pharma Q2 Net Profit Rises On Strong Revenue Growth

(RTTNews) - Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (SUNPHARMA) on Wednesday reported a net profit of INR 31,179.5 million for the quarter ended September 30, 2025, compared with INR 30,401.6 million in the same period last year, driven by higher sales and improved operating efficiency.

Revenue from operations increased 9 percent year over year to INR 144,783.1 million, up from INR 132,913.9 million in the year-ago quarter.

Earnings per share for the quarter stood at INR 13, compared with INR 12.7 in the same period last year.

SUNPHARMA closed Wednesday's trading at INR 1,702.70, down INR 3.70 0.22 percent on the National Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sun Pharmaceuticalmehr Nachrichten

Analysen zu Sun Pharmaceuticalmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sun Pharmaceutical 1 705,00 0,11% Sun Pharmaceutical

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen