Erste Schätzungen: Sun Pharmaceutical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sun Pharmaceutical öffnet voraussichtlich am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 12,41 INR aus. Im letzten Jahr hatte Sun Pharmaceutical einen Gewinn von 12,70 INR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 142,34 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,91 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 35 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 48,09 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 45,60 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 38 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 572,40 Milliarden INR, gegenüber 521,53 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

