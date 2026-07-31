SUN-WA TECHNOS legte Quartalsergebnis vor

SUN-WA TECHNOS präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 58,43 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

SUN-WA TECHNOS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at