SunCoke Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SunCoke Energy präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

SunCoke Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,360 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 487,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 490,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at