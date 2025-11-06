|
06.11.2025 06:31:29
SunCoke Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SunCoke Energy präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
SunCoke Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,360 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 487,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 490,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!