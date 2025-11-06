Suncor Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Suncor Energy hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Suncor Energy ein EPS von 1,59 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,55 Milliarden CAD – das entspricht einem Minus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,89 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at