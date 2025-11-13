Sunplus Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Sunplus Technology hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 TWD. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,56 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,79 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at