Sunwoda Electronic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sunwoda Electronic hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunwoda Electronic ein EPS von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sunwoda Electronic 2,78 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,400 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Sunwoda Electronic 0,550 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 8,78 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Sunwoda Electronic 7,77 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at