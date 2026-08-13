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13.08.2026 06:31:29
Supalai legte Quartalsergebnis vor
Supalai hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,570 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,35 Prozent auf 6,94 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,91 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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