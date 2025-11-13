Supalai zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Supalai hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 THB je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 6,37 Milliarden THB, gegenüber 9,84 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,22 Prozent präsentiert.

