Hillshire Brands Aktie
WKN: 850788 / ISIN: US8031111037
|
10.10.2025 20:31:15
Super League Stock Jumps 22% On Exclusive Partnership With ES3
(RTTNews) - Super League Enterprise, Inc. (SLE) climbed 22.19 percent to $4.35, rising $0.79 on Friday after the company announced an exclusive sales partnership with ES3, a technology and media solutions firm specializing in interactive content for connected and traditional TV environments. The stock is currently trading at $4.18, up from a previous close of $3.56 on the Nasdaq. It opened at $4.83 and has traded between $3.93 and $5.12 so far today, with trading volume surging to 22.92 million shares compared to an average of 1.38 million. Over the past 52 weeks, Super League shares have traded between $2.75 and $45.60.
Nachrichten zu Hillshire Brands Come
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Hillshire Brands Come
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
