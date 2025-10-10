Super League Stock Jumps 22% On Exclusive Partnership With ES3

(RTTNews) - Super League Enterprise, Inc. (SLE) climbed 22.19 percent to $4.35, rising $0.79 on Friday after the company announced an exclusive sales partnership with ES3, a technology and media solutions firm specializing in interactive content for connected and traditional TV environments. The stock is currently trading at $4.18, up from a previous close of $3.56 on the Nasdaq. It opened at $4.83 and has traded between $3.93 and $5.12 so far today, with trading volume surging to 22.92 million shares compared to an average of 1.38 million. Over the past 52 weeks, Super League shares have traded between $2.75 and $45.60.