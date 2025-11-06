|
Supernus Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Supernus Pharmaceuticals hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Supernus Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,690 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Supernus Pharmaceuticals 192,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 175,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
