SuperQ Quantum Computing präsentierte Quartalsergebnisse

SuperQ Quantum Computing hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

SuperQ Quantum Computing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,500 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at