Suraksha Diagnostic präsentierte Quartalsergebnisse

Suraksha Diagnostic präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 INR, nach 1,99 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 787,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 667,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at