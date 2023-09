SUSE-Aktie steigt: Großteil der SUSE-Aktien in Übernahmeangebot bei EQT

EQT hatte zuvor rund 79 Prozent der Aktien und Stimmrechte, nun kamen durch das Übernahmeangebot noch 19,2 Prozent hinzu, wie die Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilten. Insgesamt verfügt der schwedische Finanzinvestor damit nach der Offerte über 98,2 Prozent der Anteile. Aktionäre erhalten eine Zwischendividende von 3,20 Euro je Papier. Am 4. Oktober soll das Übernahmeangebot abgeschlossen werden.

EQT will SUSE wegen geschäftlicher Probleme von der Börse nehmen und hatte nach einer Talfahrt des Kurses 16 Euro je Aktie geboten. Anleger hatten auch die Möglichkeit, als Minderheitseigner im Unternehmen investiert zu bleiben. Im Mai 2021 hatte EQT beim Börsengang des Linux-Spezialisten 30 Euro je Aktie eingenommen.

Die SUSE-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,07 Prozent fester bei 15,79 Euro.

/men/nas

LUXEMBURG (dpa-AFX)