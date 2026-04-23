Suzhou Sepax Technologies A legte Quartalsergebnis vor

Suzhou Sepax Technologies A hat sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 113,7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at