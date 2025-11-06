Suzlon Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Suzlon Energy hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,93 INR. Im letzten Jahr hatte Suzlon Energy einen Gewinn von 0,150 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 84,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,71 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 21,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at