|
06.11.2025 06:31:29
Suzlon Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suzlon Energy hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,93 INR. Im letzten Jahr hatte Suzlon Energy einen Gewinn von 0,150 INR je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 84,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,71 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 21,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!