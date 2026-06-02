Svam Software stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Svam Software präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Svam Software ein Ergebnis je Aktie von -0,130 INR vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,050 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Svam Software 0,010 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,20 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,91 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at