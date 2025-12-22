Skyworks Solutions Aktie

WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027

22.12.2025 23:35:34

SVP Sells 4,945 Skyworks Solutions Shares Worth $308,000

On November 19, 2025, Robert John Terry, SVP, Gen. Counsel & Secretary of Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), reported the sale of 4,945 shares in multiple open-market transactions, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($62.28); post-transaction value based on Nov. 19, 2025 market close ($62.28).* 1-year price change calculated using November 19, 2025 as the reference date.
