Swancor Advanced Materials A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Swancor Advanced Materials A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 517,2 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 396,6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,100 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,80 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at