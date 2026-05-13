Swarmer, Inc Q1 Loss Widens

(RTTNews) - Swarmer, Inc (SWMR) announced Loss for its first quarter of -$4.46 million

The company's bottom line totaled -$4.46 million, or -$0.28 per share. This compares with -$0.69 million, or -$0.25 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 81.8% to $0.20 million from $0.11 million last year.

Swarmer, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$4.46 Mln. vs. -$0.69 Mln. last year. -EPS: -$0.28 vs. -$0.25 last year. -Revenue: $0.20 Mln vs. $0.11 Mln last year.