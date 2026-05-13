Swarmer Aktie
WKN DE: A425M9 / ISIN: US86989Y1091
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13.05.2026 14:20:19
Swarmer, Inc Q1 Loss Widens
(RTTNews) - Swarmer, Inc (SWMR) announced Loss for its first quarter of -$4.46 million
The company's bottom line totaled -$4.46 million, or -$0.28 per share. This compares with -$0.69 million, or -$0.25 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 81.8% to $0.20 million from $0.11 million last year.
Swarmer, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$4.46 Mln. vs. -$0.69 Mln. last year. -EPS: -$0.28 vs. -$0.25 last year. -Revenue: $0.20 Mln vs. $0.11 Mln last year.
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