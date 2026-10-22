Swedbank AB Aktie
WKN: 895705 / ISIN: SE0000242455
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22.10.2026 10:36:40
Swedbank Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Swedbank AB
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07.10.26
|Erste Schätzungen: Swedbank AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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16.07.26
|Ausblick: Swedbank AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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02.07.26
|Erste Schätzungen: Swedbank AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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