Symrise prüft Wachstumsprognose nach Quartalsende auf Anhebung

FRANKFURT (Dow Jones)--Symrise will sein Wachstumsziel für 2024 nach dem Ende des laufenden Quartals noch einmal genau ansehen und eventuell anheben. Das stellte Finanzvorstand Olaf Klinger bei der Telefonpressekonferenz des Duft- und Aromenherstellers in Aussicht. Das Unternehmen hatte am Morgen 11,5 Prozent organisches Wachstum für die erste Jahreshälfte ausgewiesen, die Zielspanne für das Gesamtjahr mit 5 bis 7 Prozent aber konstant gehalten.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir am oberen Ende der Prognose mindestens rauskommen", sagte Finanzchef Klinger. "Dann werden wir schauen, ob wir das zum Ende des dritten Quartals nochmal korrigieren." Gegenwärtig seien im Umsatzwachstum auch Hyperinflationseffekte aus Argentinien und der Türkei enthalten, sagte Klinger. "Unsere Wachstumsprognose ist ein echtes organisches Wachstum. Deshalb haben wir uns entschieden, an den 5 bis 7 Prozent Wachstumsambitionen festzuhalten."

Mit Blick auf die Volumina seien die Geschäfte im vergangenen Jahr sehr gut gelaufen. Das setze sich auch im Juli fort.

August 01, 2024 04:03 ET (08:03 GMT)