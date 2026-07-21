Synchrony Financial Aktie

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WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035

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21.07.2026 12:31:01

Synchrony Financial Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Synchrony Financial (SYF) released a profit for second quarter of $864 million

The company's bottom line came in at $864 million, or $2.59 per share. This compares with $946 million, or $2.50 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 1.9% to $4.608 billion from $4.521 billion last year.

Synchrony Financial earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $864 Mln. vs. $946 Mln. last year. -EPS: $2.59 vs. $2.50 last year. -Revenue: $4.608 Bln vs. $4.521 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.25 To $ 9.50

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