Syncom Formulation (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Syncom Formulation (India) hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,26 INR. Im letzten Jahr hatte Syncom Formulation (India) einen Gewinn von 0,210 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,26 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at