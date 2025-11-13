Synnex Technology International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Synnex Technology International hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Synnex Technology International 3,35 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,37 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at