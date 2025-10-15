Synovus Financial Aktie
WKN DE: A114G1 / ISIN: US87161C5013
|
15.10.2025 22:47:34
Synovus Financial Reveals Climb In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Synovus Financial (SNV) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $185.6 million, or $1.33 per share. This compares with $169.6 million, or $1.18 per share, last year.
Excluding items, Synovus Financial reported adjusted earnings of $203.9 million or $1.46 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.0% to $615.39 million from $564.72 million last year.
Synovus Financial earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $185.6 Mln. vs. $169.6 Mln. last year. -EPS: $1.33 vs. $1.18 last year. -Revenue: $615.39 Mln vs. $564.72 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synovus Financial Corpmehr Nachrichten
|
14.10.25
|Ausblick: Synovus Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|Erste Schätzungen: Synovus Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.25
|Ausblick: Synovus Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
02.07.25
|Erste Schätzungen: Synovus Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Synovus Financial Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Synovus Financial Corp
|39,60
|-2,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt Fahrt auf: Dow schlussendlich knapp im Minus -- ATX schließt im Minus -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende freundlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex gab etwas nach. Die Wall Street zeigte sich uneinheitlich. Die größten Börsen in Fernost wiesen am Mittwoch positive Vorzeichen aus.