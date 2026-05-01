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01.05.2026 06:31:29
Sysco informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sysco lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 125,85 ARS, nach 108,19 ARS im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Sysco im vergangenen Quartal 29 096,12 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sysco 20 686,32 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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