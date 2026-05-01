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01.05.2026 06:31:29
Sysco stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sysco hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 20,52 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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