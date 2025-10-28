Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
|
28.10.2025 16:38:07
Sysco (SYY) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Oct. 28, 2025 at 10 a.m. ETChair of the Board and Chief Executive Officer — Kevin P. HouricanContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sysco Corp.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sysco von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
27.10.25
|Ausblick: Sysco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sysco-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.25
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sysco-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Sysco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.10.25
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.09.25
|S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sysco-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)