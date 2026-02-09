System Location legte Quartalsergebnis vor

System Location ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat System Location die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 29,75 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei System Location noch ein Gewinn pro Aktie von 24,51 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 434,8 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 409,9 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at