Systematix: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Systematix hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Systematix in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 300,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 453,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at