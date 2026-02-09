SYSTEMS DESIGN präsentierte Quartalsergebnisse

SYSTEMS DESIGN hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,61 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,29 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,47 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,41 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at