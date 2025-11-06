syzygy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

syzygy hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,54 Prozent auf 14,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,6 Millionen EUR gelegen.

