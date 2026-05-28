|
28.05.2026 06:31:29
TAAL Enterprises: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TAAL Enterprises präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,06 INR gegenüber 38,94 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 570,4 Millionen INR gegenüber 446,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 181,99 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 156,55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,97 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte TAAL Enterprises einen Umsatz von 1,85 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVorläufige Einigung im Nahost-Konflikt in Sicht: ATX im Plus erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden fester erwartet. Die Börsen in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.