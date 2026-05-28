28.05.2026 06:31:29

TAAL Enterprises: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TAAL Enterprises präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,06 INR gegenüber 38,94 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 570,4 Millionen INR gegenüber 446,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 181,99 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 156,55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,97 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte TAAL Enterprises einen Umsatz von 1,85 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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